AGA明年開騷 個唱海報搵七仙羽加持

江海迦(Aga)將於明年1月29、30 日舉行首個個人紅館演唱會，今日她為無綫台慶彩排時，坦言過去因不同原因改期，如今落實大感高興，透露父母會從澳洲飛來香港欣賞，問到爸爸會否上台演出，她表示不會，但爸爸用了半時間整了一支結他給她，到時會帶上台用。

AGA開騷要搵天文台？

早前AGA的恩師監製舒文，特意請來七仙羽師傅指點迷津。 舒文問到AGA每次開騷都遇上天氣問題，七師傅神回應：「係關天文台事嘛，AGA要同天文台台長打好關係，如果台長係AGA男朋友就自然開騷唔會打風啦！」關於兩款演唱會海報，一款是AGA身穿紅色長裙正面看鏡頭，另一款是身穿藍身長裙眼光微微望旁邊，師傅直言前者比較好，她解釋：「藍色嗰張側住頭，廣東話有一句『窒下窒下』；而紅色裙嗰張霸氣好多，好似塔羅牌上嘅女皇咁！」七師傅更預言AGA的個唱門票銷情一定理想。

AGA感謝舒文

七師傅最後更用「師傅愛你」加持AGA，更表示AGA將會得到「自動加持」。AGA表示多謝七師傅加持，她說：「希望今次開紅館唔會打風啦，承佢貴言，多謝佢嘅祝福！亦都要多謝舒文，因為知道佢平時唔睇風水，今次為咗我呢個演唱會海報去搵師傅，所以好感恩。好期待演唱會，亦希望到時請到七師傅嚟睇啦。」