Agent L.本色演出毒男 獲「試當真」女神Jessica讚有喜劇潛質

憑著《ERROR自肥企画》人氣大增的Agent L.廣告密密拍，最近更艷福無邊，與「試當真」網絡女神Jessica陳苡臻合作拍宣傳片。在片中Agent L.化身「Agent.毒L」，任務是要去蘭桂坊尋覓另一半，而「毒L」女郎就由陳苡臻(Jessica)飾演。

Agent. L以一貫黑色特務裝束加黑超造型殺入蘭桂坊，邂逅以紅色tube dress上陣的索女Jessica，並主動請對方飲酒，而Jessica建議Agent L.去譚仔三哥嘗新口味。「毒L」以為自己「SECURED」，幻想追到Jessica後與她及譚仔三姐齊伴舞，當他大讚自己是魅力沒法擋的專業特務時，才驚覺一切只是他的毒男夢。

本色演出毒L

擔正做主角的Agent L.表示最難是忍笑，他搞笑地表示，「拍攝前我參考了周星馳《喜劇之王》戲中的綠葉演繹方式，盡量做到史坦尼斯拉夫斯基中的《演員的自我修養》提到做演員的內涵，不過做毒L這個角色我是有信心的，因為身邊朋友說我已是入型入格的毒男，做回自己便可以，但最難忍笑是要與幾位三哥姐姐跳舞。」而女神Jessica則非常入戲，以「姐姐話」夾雜中英文表示要帶Agent L.去「Samgor」，不過要將Agent L.幻想成《職業特工隊》的Tom Cruise，真的好有難度，「尤其聽到他說自己魅力沒法擋時，真的會爆笑，我覺得他很有做喜劇的潛質。」