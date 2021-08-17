AH佛真‧惜玩｜林欣彤爭啲喊出嚟 一諗失去許廷鏗眼濕濕

許廷鏗與林欣彤(Mag)是出名的好朋友，在新一集的《AH佛真‧惜玩》中，二人盡展默契一面。適逢拍攝的兩天是Mag的生日前夕及正日，許廷鏗特意為她安排一連串充滿日本風味的生日活動。在活動過程中，許廷鏗因為太了解阿Mag的性格，所以對她的舉動都撩如指掌。

他們第一站先去體驗日本劍術之中的居合道，阿Mag用真劍去砍掉草蓆時，許廷鏗著她一定要握實武器，並非常害怕表示︰「好驚！佢癲㗎！佢平時砍嘢唔準，連切生日蛋糕都會歪！」當阿Mag砍完之後，連在旁的教練也急急收起真劍，許廷鏗直言︰「成個道場最危險唔係把刀，係佢！」阿Mag在旁也笑道有自知之明。

其後他們又到超市瘋狂購物，並穿上和服體驗茶道。之後他們品嚐蛋糕時，林欣彤稱許廷鏗充滿安全感，所以不用太擔心是否需要維繫，「我知我有咩事，你都會係度！」之後許廷鏗則問︰「你有冇諗過我有一日唔喺度會點？」阿Mag即時眼泛淚光︰「我唔想諗！你唔會唔喺度，如果我再諗落去……唔諗啦！點解你會唔係度！我有諗過調轉囉！我病到好重嘅時候，有諗過我唔喺度。」

許廷鏗聞言有想過這個問題︰「我未諗到可以點，但某程度上知道你想我點。」 阿Mag說︰「我病到好嚴重都堅持落去，係為咗愛我嘅人而堅強生存落去！好多謝你哋！你對我嚟講喺好多方面都重要，我會覺得喺我事業路上都唔會孤單，你係其中一個，喺我好乏力嘅時候係你扶一扶我。雖然個個去到某啲位都要靠自己企番身，但係你雙手令我溫暖番係好緊要。」