AH佛真‧惜玩｜老闆手起刀落斬豬肉 嚇親二汶許廷鏗

許廷鏗主持的ViuTV節目《AH佛真‧惜玩》，昨日請來好友林二汶當嘉賓。二人與企業管理顧問張慧敏(Son姐)見面，Son姐分別指出他們的長處與缺點，她直接指出許廷鏗是一個沒有所謂的人，「佢性格唔介意俾人蓋過，但佢係勝任組爸角色，冇殺傷力！佢成長好順利，係幸福小朋友，被照顧得太周到、無微不至，但呢個係你成長最大嘅障礙。」

製作組安排他們到豬肉檔打工，並獲發法定最低工資每小時37.5元作薪酬，二汶聽到是現金出糧大感興奮。許廷鏗見到老闆推來的豬隻大嚇一跳，之後與老闆等人把豬隻抬到桌上，他直言︰「我見到個豬頭都唔知點算……」當老闆手起刀落把豬隻斬件時，他們看到目瞪口呆。

老闆表示不少入行的年輕人難以面對內臟、豬頭，過不了心理關口而放棄。其後他們先後學劏豬、斬豬肉及去油花， 老闆大讚二人細心及學習能力高，二汶認為許廷鏗可能用開手術刀，所以比較有著數。

老闆逐一介紹豬肉不同部位，二汶很快記下所有資料，她說︰「我mission係每一粒鐘都係要值得嘅！」她續指若投入新工作，一定會花三日時間問清楚，不想做錯。之後二汶獲安排去除豬毛，她直言很享受整個過程，更一直想著能否把這些動作融入樂器當中。不過，他們見習生涯的第一天即遇到黑雨， 途經的市民並不多，二人則在豬肉檔前唱歌跳舞自娛吸客。當他們獲發工資之後，許廷鏗到茶餐廳把午餐吃清光，他說︰「如果唔食晒佢，好似對唔住我賺返嚟嘅錢！」可見他們體會到「粒粒皆辛苦」的道理。