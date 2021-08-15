AH佛真‧惜玩｜與許廷鏗鬧市busking 林師傑：不再介意別人眼光

由許廷鏗主持的《AH佛真‧惜玩》今晚播出第6隻，承接上周五 (5日)繼續由「巨星幫」的林師傑做嘉賓，上集兩人出海玩直立板，今集則轉移陣地到尖沙嘴鬧市busking，林師傑以歌曲表達老婆對自己生命的意義，他表示，幾年前曾經跟自己有個很誠實的對話，問自己想成為一個怎樣的人，發現自己想成為一個好爸爸及想繼續做音樂，他指出認識太太歐陽巧瑩(Tammy)，不再介意別人的看法，只在乎她如何看自己，當師傑深情獻唱時，Alfred為林師傑充當攝影師。

Alfred與林師傑參加首屆《超級巨聲》而認識，Alfred選唱《給十年後的我》送給師傑，他解釋，「今次係我跟林師傑自當年玩比賽後，相隔10年再合唱，所以我揀呢首歌！」獲Alfred以歌相贈，師傑即時提出要求，他指以往都是從收音機及電視聽Alfred的歌，今次想走到觀眾群欣賞Alfred唱歌。