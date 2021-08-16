AH佛真‧惜玩｜觀眾透過許廷鏗重新認識林師傑 網民讚好男人

由許廷鏗主持的ViuTV節目《AH佛真‧惜玩》，昨日播出的一集令觀眾重新認識林師傑。製作組進行街訪，受訪者大多對林師傑的印象非常模糊，他直言很想解決這個問題。許廷鏗安排林師傑到尖沙嘴鬧市Busking，期間他提起老婆歐陽巧瑩（Tammy）說︰「我想同老婆講人生最靚嘅三句說話，就係『做我小朋友嘅媽咪』，『同我一齊孝順爸爸媽媽』、『無論未來發生咩事，都保持笑容，開心去面對』。」

之後許廷鏗再與林師傑到另一地方接受挑戰，許廷鏗要求林師傑只能從不同物品中選出其中一樣陪自己離開。林師傑二話不說拿住老婆的紙牌逃離爆破環境，他說︰「我同佢講我無時間俾到你，錢又唔係好多，依家我要專注事業、家庭、朋友、自己，之後先到你。佢話︰『咁我點樣配合你？』所以我揀一萬次都係揀老婆，我最驚佢唔揀我咋！」

許廷鏗表示從林師傑身上看到愛的偉大，他說︰「以前嘅佢唔係咁，好多嘢會令到佢好嬲，一係就好開心，但歐陽巧瑩就好似佢一個支柱，穩住咗佢！」林師傑表示有歐陽巧瑩在身邊，就一定有信心面對順境逆境，而且對事情的看法也不同。不少人表示許廷鏗今次的節目，令他們重新認識林師傑，除了大讚他是位好男人外，並期待林師傑未來的音樂作品。