AH佛真．惜玩｜成長需要夥伴 許廷鏗二汶對話派洋蔥

許廷鏗主持的ViuTV節目《AH佛真．惜玩》昨晚播出的一集，不少觀眾表示看到眼濕濕。二人接受完各種挑戰之後，大談在娛樂圈的成長過程，他們並沒有流下眼淚或眼紅紅，但內容卻觸動不少觀眾，令他們在網上留言表示非常感動。

節目一開始仍有他們到街市體驗不同崗位，許廷鏗到魚檔學劏魚，二汶則到生果檔幫手，之後他們協力到菜檔幫手清貨。他們認為做街市絕不容易，經過一日辛勞之後，各人獲得三百多元工資。及後，他們到另一地方嘗試在暗黑環境駕駛，二汶負責揸車，許廷鏗從旁協助。二汶自言揸車時，會特別有情緒，幸好最後他們順利完成。

二汶指許廷鏗是個很好從旁協助的角色，許廷鏗稱與對方想法一樣，有一個很夾得來的夥伴很重要。二汶提到昔日與盧凱彤在台上不時互相提點，她說︰「我哋依家係一人一半，夾埋係一盞燈，到遲啲我哋係各自變成大光燈一齊射出去。呢個唔係靠依賴大家先有，而係我又有，你又有，加埋先有。」她又指許廷鏗一出道已是個人歌手，所以缺乏依靠別人，而她是由靠別人，再靠自己。

許廷鏗提到19年首次紅館個唱，他向于逸堯提議一開始與合唱團一起現身，對方問到︰「係咪因為你一個人有不安感，所以需要一群人輔助你？」他反覆思量認為是自己想要，喜歡陪伴的感覺，而不是為了逃避而想。他指人生每行新一步，都很想有人陪伴，正如不同時期都有欣宜、林欣彤及JW的出現。他續說︰「對我嚟講，要適應做一個獨立單飛歌手，同一時間我係好鍾意有人陪伴，有夥伴。」

林二汶表示最好的成長是要學識放手，「成件事最後目的係想對方好」，她指這才可以成就夥伴做得更好。許廷鏗續說當初邀請二汶配音，是他首次策劃一個演出，亦因為這一次令他開始有勇氣踏出生活了十多年的溫室，及後發現離開(無綫)後的風景很不一樣，回想當時的他非常有勇他，他續指若不踏出離開的一步，可能現況不會差，但也不見得比現在好。觀眾看罷都感慨成長需要勇氣，而不同夥伴的出現，造就自己的成長，也不會因此而感到孤單。