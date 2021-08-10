AH佛真．惜玩｜許廷鏗出招呃前輩 賈思樂獲網民like爆

由許廷鏗主持的ViuTV綜藝節目《AH佛真．惜玩》，首兩集打頭陣的嘉賓有66歲賈思樂，二人在節目中大談青春及生死看法。賈思樂對新一代來說可說是非常陌生，極其量只知他是一名歌手、娛樂圈老前輩。今次賈思樂在節目中與年齡相差一大截的許廷鏗玩遊戲，由於他在節目中非常玩得，而且樂於與新一代打成一片，不少網民都like爆賈思樂。

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首集賈思樂與許廷鏗玩首個遊戲時，索性無視規則，徒手拋開障礙物，最後更打敗許廷鏗。昨日播出他首次接觸虛擬遊戲，雖然聽完講解之後，仍一頭霧水，就算遭兩名後生女攻擊時，但他也盡力嘗試。另一節播出許廷鏗根據指示要整蠱賈思樂，他不虞有詐，跟足許廷鏗的說話，做足少女手勢及用日語說Kimochii。

事後許廷鏗向賈思樂道出真相之後，表示非常內疚，但對方一點都沒有生氣，更反過來安慰對方。不少人大讚賈思樂零架子，非常好人，認為他是個大細路，加上保養得宜，大家都不敢相信賈思樂原來已經是66歲。