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AH佛真．惜玩｜許廷鏗出招呃前輩 賈思樂獲網民like爆
2 小時前
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AH佛真．惜玩｜許廷鏗出招呃前輩 賈思樂獲網民like爆
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許廷鏗主持的節目，首兩集請來賈思樂打頭陣。

由許廷鏗主持的ViuTV綜藝節目《AH佛真．惜玩》，首兩集打頭陣的嘉賓有66歲賈思樂，二人在節目中大談青春及生死看法。賈思樂對新一代來說可說是非常陌生，極其量只知他是一名歌手、娛樂圈老前輩。今次賈思樂在節目中與年齡相差一大截的許廷鏗玩遊戲，由於他在節目中非常玩得，而且樂於與新一代打成一片，不少網民都like爆賈思樂。

相關新聞︰許廷鏗拋身做主持 同賈思樂感受青春

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首集二人挑戰小型賽車。
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遊戲要求他們避開障礙物，沒料到賈思樂一手掉走，非常好笑。

首集賈思樂與許廷鏗玩首個遊戲時，索性無視規則，徒手拋開障礙物，最後更打敗許廷鏗。昨日播出他首次接觸虛擬遊戲，雖然聽完講解之後，仍一頭霧水，就算遭兩名後生女攻擊時，但他也盡力嘗試。另一節播出許廷鏗根據指示要整蠱賈思樂，他不虞有詐，跟足許廷鏗的說話，做足少女手勢及用日語說Kimochii。

事後許廷鏗向賈思樂道出真相之後，表示非常內疚，但對方一點都沒有生氣，更反過來安慰對方。不少人大讚賈思樂零架子，非常好人，認為他是個大細路，加上保養得宜，大家都不敢相信賈思樂原來已經是66歲。

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有不少網民經過今次節目，重新認識這位前輩。
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賈思樂首次接觸虛擬遊戲。
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賈思樂被後生女圍攻，不過最後由他與許廷鏗勝出。
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原來這些動作及說話都是許廷鏗呃賈思樂，許廷鏗笑言自己信用破產。
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賈思樂沒有生氣，反過來安慰許廷鏗。
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最後畏高的許廷鏗要接受大懲罰，賈思樂從旁鼓勵。
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二人大談生死，賈思樂在許廷鏗出世那年，遇上車禍，令他對生死有不同看法。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/ah佛真．惜玩｜許廷鏗出招呃前輩-賈思樂獲網民like爆-279964
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