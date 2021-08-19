AH佛．真惜玩｜孖許廷鏗潛水餵魚 黃夏蕙勁貪玩

新一集的ViuTV節目《AH佛．真惜玩》請來黃夏蕙做嘉賓，許廷鏗與她到主題樂園和海獅接觸及潛水餵魚。夏蕙姨全程表現貪玩，她稱很珍惜時間，希望每天都可以延長多一日︰「有時你都唔知自己仲有幾多時間，所以最重要係掌握時間。」

許廷鏗與夏蕙姨手拖手在樂園遊走，她笑言當對方是孫仔，而許廷鏗則指從未試過拖住一個女人四處逛。之後二人換上潛水衣浮潛。當工作人員指示眾人要把頭浸落水中時，夏蕙姨一度猶豫，未幾她鼓出勇氣把頭浸在水中，更忍不住快手拿食物餵魚，非常心急，許廷鏗笑言夏蕙姨是最頑皮的一個。

二人轉往水底餐廳用膳，夏蕙姨表示自己年紀大了，沒有以前那般活潑，「以前我好少女！雖然我年紀老，我同你拍嘢，係冇諗過自己年齡，當係以前咁。」她續指已經活了很多年，所以想把握時間籌備老人院，坦言若早廿年便可以盡快完成此事。談到生死問題，她認為生命很重要，不要輕易自殺，日後離世，她希望身邊的朋友以她為榮，為她完成未完成的事，是一件值得及開心的事。