AK、Lokman連踩兩場做嘉賓 Nowhere Boys主音： 完全感受到鏡粉威力

樂隊Nowhere Boys在九展Music Zone舉行一連三場「Now Here Live 2021我在音樂會」圓滿結束。每場均請來不同的結他手嘉賓和演唱嘉賓，3場的結他手嘉賓分別是Jason Kui、RubberBand的阿正和太極樂隊的JoeyTang，他們與Nowhere Boys結他手Ken高手過招。尾場適逢是主音Van和Joey Tang 生日，工作人員捧生日蛋糕上台時，Van以為是為Joey慶祝，豈料看見台下Fans一齊舉起生日應援手幅，驚喜到O咀並且喊起來，並說：「我咁大個仔，未試過有咁多人同我慶祝生日！」

AK、Lokman引全場尖叫

演唱嘉賓方面，頭場是C AllStar的陳健安，第二場和尾場都請來MIRROR正副隊長楊樂文(Lokman)和Anson Kong(AK, 江熚生)， 3人合唱AK的《黑之呼吸》、Nowhere Boys的《麥克折射線》和新合作的特別版《虎道門》，兩人引來全場尖叫。AK台上說：「大家都知我哋同Van有新合作……就係煮嘢食啦！」Van說：「先唔講合唱嗰部份，淨係講煮嘢食條YouTube片，我完全感受到Mirror Fans嘅威力！仲有啲留言全部都『AK好靚仔』同埋『Lokman好靚仔』，我？『Van好pro』囉！」Van扁咀，台下觀眾識做即大叫「Van好靚仔」，非常搞笑。