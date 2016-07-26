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AK想同Lokman打擂台 AL受傷唔擔心︰擺甫士應該無事
3 小時前
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MIRRORAnson KongAKLokman楊樂文Anson Lo
AK想同Lokman打擂台 AL受傷唔擔心︰擺甫士應該無事
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AK、Lokman與One Promise及葉巧琳錄影《Chill Club》。

MIRROR成員Anson Kong(江爗生)及Lokman(楊樂文)、One Promise等今日到九龍灣為ViuTV節目《Chill Club》拍攝。這是AK與Lokman首次現場演唱《虎道門》，二人更以兄弟裝上陣。他們表示只用了兩日時間排練舞步，因而心情緊張，「MV只係跳咗有需要部份，有啲部份都冇排到，今次要跳晒成首。」

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AK、Lokman希望可以一齊拍劇。

渴望合作拍劇

提到隊友姜濤與陳卓賢(Ian)合作拍攝以籃球為題材的新劇，Lokman表示可以與AK合作，AK就笑稱可以玩搏擊︰「不過我要換ERROR嘅肥仔身形先得，Lokman打跆拳道，我上年就學空手道，可以切磋下。」更異口同聲表示希望拍劇多過拍真人騷。

Anson Lo在群組報平安

對於Anson Lo昨日遇上交通意外，他們表示Anson Lo事後在群組報平安，現無大礙。Lokman稱Anson Lo本身有腰痛問題，「只是4級痛還是5級痛的分別」，相信對方很快康復。AK則笑稱，見到Anson Lo在社交平台上載有型甫士照，相信他沒有事。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/ak想同lokman打擂台-al受傷唔擔心︰擺甫士應該無事-290096
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