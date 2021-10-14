AK生日｜新入坑生粉必睇！ 你不知道的Anson Kong@MIRROR 7件事

人氣男團MIRROR成員Anson Kong江𤒹生明天29歲生日，在MIRROR擔當副隊長的他，因帥氣外貌及唱跳實力而吸引一眾「生粉」們支持。雖然AK經常給人一種火爆的感覺，但他其實也有柔情的一面，馬上來了解一下他不為人知的魅力吧！

AK小知識｜曾當韓國練習生

AK於參加《全民造星》前，曾於2013年參加快樂男聲香港區選拔賽，並於翌年與公司簽約，到韓國當過半年練習生。可惜公司卻取消出道計劃。回港的他隨即入行成為舞蹈員，更在2018年報名參加《全民造星》，最後以第5名加入MIRROR，成功出道！

AK小知識｜清潔業太子爺

除了是MIRROR副隊長之外，AK更是清潔公司太子爺！他曾於ViuTV節目《MIRROR GO》自爆，家中經營清潔業生意，但完全憑自己實力進入娛樂圈！雖然一開始只有母親支持，但隨著MIRROR出道及走紅，AK終於成功獲得家人認同！

AK小知識｜超難寫中文名

AK的中文全名為「江𤒹生」，但因「𤒹」字筆劃繁多，因而出現過「江爆生」、「江畢生」等不同花名。除此之外，他亦被生粉們叫做「老闆」。由於當初成立Fans Club的時候，粉絲們負責不同崗位，如剪片、設計等，猶如一間公司一樣，因此粉絲們就開始稱AK為「老闆」。

AK小知識｜廚藝滿分

不要以為AK陽剛味十足，就以為他是廚房殺手！其實他的廚藝非常了得，不時在自己的YouTube Channel節目「Anson KIS'chen」上載煮食教學，他更邀請過其他MIRROR成員如Lokman、Tiger及Ian一起下廚，大騷廚藝！除此之外，他亦有擔任過ViuTV節目《今餐有料到》的嘉賓，相信不少生粉們都很想吃到老闆親自煮的飯！

AK小知識｜忠實貓奴

除了廚藝一流之外，AK亦是一個著名的貓奴。養有多位主子，不時在Instagram上載愛貓的照片。不過他曾在《調教你MIRROR》中就透露一眾貓貓已開始年邁，因此不捨得離開主子與MIRROR一起居住，絕對是名符其實的愛貓人士。

AK小知識｜「山下一群羊」究竟係咩？

MIRROR成員們的Fans Club都有開設Telegram群組，所有成員都有群組內，更不時會「上水」跟粉絲互動。而AK在Telegram群組的網名，正是「山下一群羊」。不少生粉們都有曾經詢問「山下一群羊」的真正意思，到底是電影台詞還是宗教信仰？而AK的官方答案就是「亂改的」～

AK小知識｜推出個人品牌「Kyubi」

10月16日除了是AK的正日生日之外，更是他的個人品牌「Kyubi」的開售之日！以日文的「九尾」為名，推出一系列相關的服飾，例如T-shirt、連帽衛衣、漁夫帽、毛巾等。更有七天限售的Special Gift Box Set，想get老闆同款的一定不能錯過！

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