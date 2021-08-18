AKB48板野友美誕女B

日本女團AKB48「神7」30歲隊員板野友美，今日透過經理人公司及IG，宣布誕下一名女嬰，並附上一家三口幸福合照，她寫道：「我家添了一位可愛的女孩。」其經理人公司已向傳媒證實消息，並稱板野母子健康，並計劃身體回復狀態後及解決育兒問題後，會盡快重回工作崗位。

第三位「神7」媽媽

板野2005年以AKB48初創團員身份出道，2013年從該團畢業，一直以個人身分活躍於日本演藝圈。她於今年1月宣布下嫁小6歲的棒球選手高橋奎二，並於5月公布懷孕的消息。板野是繼篠田麻里子、前田敦子後，第三位升格成為媽媽的「神7」隊員。

板野今日上載一家三口溫馨合照報喜，並留言：「非常感謝你讓我經歷了一個奇蹟，感謝你的出生。無法停止愛我每天做出各種表情的孩子。」板野又稱，懷孕初期很擔心「肺市疫情」影響分娩，因此特別多謝照顧她的家人和朋友、所有醫護人員，還有祝福她的fans，最後更稱：「今後要成為一個微笑不斷的家庭。」板野的帖文今早上載，至今已獲26.7萬點讚。

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