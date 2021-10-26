AK@MIRROR海報驚現日本服裝店 職員歡迎鏡粉打卡

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong)與盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian)為時尚品牌拍攝內衣廣告，他們的海報在香港不同地方展示，其中AK的海報，更在日本其中一間品牌分店入面出現。

有鏡粉發現日本川崎一個商場內，新開了MIRROR 3位成員代言的品牌分店，並見到AK的海報大大張在店內展示。該名鏡粉隨即舉機拍照，並留言︰「恭喜MIRROR衝出香港！今日日本川崎Lazona CK新開張，即刻昅到AK張poster！入去影相打返張卡，職員好好啊叫我行埋啲添！如果有齊12+4會更加high。#ansonkong好靚仔全球港人支持你地」

該品牌向來都喜愛邀請市場上最紅的偶像或運動健兒擔任廣告模特兒，包括Justin Bieber、Shawn Mendes、張藝興、Natalia Vodianova、Kendall Jenner及Zoe Saldana等。

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