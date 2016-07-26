麥當勞｜Alton@MIRROR鏡仔卡現炒價 網民食炸雞食到喊

麥當勞在這個星期推出MIRROR成員陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)及王智德(Alton)的「鏡仔卡」。Alton今日在IG上載印有自己樣子的鏡仔卡，向鏡粉表示：「今個星期，有我！」有不少網民留言指抽中Alton的鏡仔卡機會甚低，更有人表示已食了6個炸雞餐也抽不中，坦言食到想放棄。

Alton鏡仔卡售價$60至$100

有網民在網上討論區及買賣平台出po，徵求Alton的食物盒及鏡仔卡，甚至有人以Ian和Anson Lo的鏡仔卡及團體卡換取一張Alton卡。據網上買賣平台顯示，Alton的鏡仔卡售價為$60至$100不等，有網民以$100出售Alton的鏡仔卡連盒，並以「激罕」來形容。

之不過，Alton鏡仔卡的炒價，並不是MIRROR中最高的一位，最高炒價的是首周推出的Tiger，叫價為$110。

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