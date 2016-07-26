Anson Kong自評身材70分 想似張繼聰咁大隻

MIRROR成員Anson Kong(AK,江𤒹生)主持新節目《Have A Sweet Gym》，請來黃婉曼(Icy)一起向前香港男子劍擊運動員林衍聰拜師學藝。AK表示，希望可以操肌像張繼聰般健碩，又自評當下身材只得70分。

早前MIRROR「雙Anson」(AK與Anson Lo)一起騷肌拍內褲廣告，迷倒一眾鏡粉，AK多謝各界欣賞，自己亦感滿意：「只得3星期操練，身形未夠完美，俾自己70分。」AK又指，希望身材厚身少少，胸部大多少少，腹肌可以出多少少，直言：「目標好似張繼聰咁就無得頂，佢係perfect身形。」談到Jer和姜濤表示有興趣拍騷肌內褲廣告，AK說當然可以，並指Jeremy是團裡肌肉擔當，十分期待對方除衫騷肌。

甜品食幾多 運動做幾多

AK今次透過主持節目，首次接觸劍擊運動，他指劍擊步法雖跟跳舞有點相似，但戴著面罩要很冷靜，比想像中難玩。在節目中，AK要為嘉賓炮製不同國家的甜品，他直言很有成功感，但不忘補充：「甜品幾多卡路里，就要做返幾多卡路里運動，先苦後甜，做完運動先食。」工作方面，希望MIRROR明年能與隊友踏上紅館舞台，以及一齊出埠演出。