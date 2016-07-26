Anson Kong自評騷肌照70分 29歲生日望MIRROR明年踩上紅館

MIRROR成員Anson Kong(AK,江𤒹生)主持的ViuTV節目《Have A Sweet Gym》，請來黃婉曼(Icy)齊齊拜師向前香港男子劍擊運動員林衍聰學藝，燃燒完卡路里再品嘗美味甜品。本月16日是AK的29 歲生日，他獲工作人員送生日蛋糕和刻有其名字的劍擊服作生日禮物。他表示希望家人、朋友、愛貓和自己身體健康，早前扭傷的手指能完全康復。工作方面，希望MIRROR明年能與隊友踩上紅館，以及一齊出埠演出。

以張繼聰身形為目標

早前「雙Anson」(AK與Anson Lo)齊齊騷肌拍內褲廣告，迷倒一眾鏡粉，AK多謝各界的欣賞，自己也感滿意，但他表示只得3星期操練，自評身形未夠完美，給予自己70分，「個身可以厚身少少，個胸可以大多少少，腹肌可以出多少少，目標好似張繼聰咁就無得頂，佢係perfect身形。」談到Jer和姜濤也表示有興趣拍，AK說當然可以，但最期待是「肌肉擔當」Jeremy的性感演出。

先苦後甜

今次透過主持節目，AK首次接觸劍擊運動，他指劍擊步法雖跟跳舞有點相似，但戴著面罩要很冷靜，比想像中難玩。在節目中，AK亦要為嘉賓炮製不同國家的甜品，他直言很有成功感，但不忘補充：「甜品幾多卡路里就要做幾多卡路里運動，先苦後甜，做完運動先食。」