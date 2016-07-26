Anson Kong ╳ Lokman MIRROR正副隊長自求我道

MIRROR爆紅，毋庸置疑，走在大街小巷總有一位MIRROR成員的廣告在左近/看到MIRROR成員的廣告，連日本、美國媒體都剖析香港的MIRROR現象。當MIRROR成員一舉一動都備受關注，作為人氣男團的正副隊長，Lokman(楊樂文)和Anson Kong(AK,江𤒹生)坦言曾感壓力。至於招架之法，惟靠心中有道，正是兩人新歌《虎道門》之意。原來新歌有ViuTV董事兼總經理魯庭暉「加持」，Lokman不禁高呼，「勁呀！我哋威威豬！

文：Grace 圖：陳奕釗

化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @Chic Privat i Salon

服裝：Harvey Nichols,

Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

場地: Jas Party

錄歌如演戲

正副隊長合唱緣起，是去年AK提出想唱rap歌，但經理人花姐(黃慧君) 想他先唱好個人單曲，延至今年推出《黑之呼吸》後，終獲花姐首肯，AK直言，「我自己rap唔叻，想找過識rap的型人，第一個想起Lokman。」兩人一拍即合，還聯手填寫rap唱部分的歌詞，單是歌詞已改了5版，每次修改都要重錄，兩人形容是錄音時間最長的歌曲，但在包辦曲編監的王雙駿(Carl叔叔)和Oscar的指導下，獲益良多，Lokman表示，「起初想講內心深處小宇宙的爆發，但我們的小宇宙太爆，欠缺主題，後來再想到集中在舞台上， Carl叔叔會叫我們幻想唱這首歌時的角色和表情，這讓我們容易理解要帶著怎樣的心情去唱。」

「滿漢全席」音樂會

初看《虎道門》歌名，不少人都感疑惑，AK坦言曾有不少人以為寫錯字，皆因「虎度門」是粵劇術語，指演員出場的台口，只要踏出虎度門便渾然忘我，全情投入演出。至於何以取「道」而捨「度」？AK親自解謎，「其實這歌名是魯生幫我們改的！」Lokman即呼「勁呀！我哋威威豬！」當然，兩人不是純粹按老闆旨意行事，經諮詢填詞人Oscar的專業意見，發現約定俗成，現時兩種寫法已相通，便決定新歌取名《虎道門》，「『道』代表我們對舞台和表演的道，是我們內心的一團火，包括我們的堅持、性格、硬頸等。」談起享受舞台表演，兩人笑言，隨著MIRROR愈來愈多團歌和solo作品，預料一整晚的演唱會也不夠唱，故忽發奇想，提出舉辦「滿漢全席」式的MIRROR Music Festival，在聖誕或除夕等大節日，從中午一時開始，成員逐位表演或跟其他藝人合作，直至12位都表演完，晚上8點再齊人開騷。AK雀躍地說：「我們真的跟花姐提議過，她反問知唔知要幾多錢？不過我問她係咪覺得idea很正？她說OK，不過要再想想。」

耐性與粗糙

兩人首次合力填詞，每一句都記錄彼此的個性與成長，感受尤深，Lokman將第一句的rap詞「我鍾意就可以嗌/暫時忘記呢個世界」送給副隊長，「因為AK總是興奮高呼製造氣氛，是舞台上最熱情奔放的一位。」AK最深刻是『磨練耐性/正副分明』這兩句，「因為磨練耐性是我很需要學習的課題，be patient，做人冷靜啲、不是太衝動。至於正副分明這句，早在錄製這歌前已在我腦海。」Lokman自己則最喜歡最後一段「我照舊粗糙/再帶丁點粗魯」的兩句，因為隨著閱歷多了，反會忘記自己的本質或性格，「有時要重新捉緊自己原本的元素，未必係最圓滑但最organic，可令自己變得更強大或硬淨。」

調整心態

MIRROR人氣持續高企，隨之而來的是非也增多，正副隊長的壓力絕不少，猶幸《調教你MIRROR》帶來全團心態的調整，Lokman形容隊長一職猶如催促他成長的老師，「以前很擔心出錯，現在會嘗試go with the flow，即使有甚麼不妥，身邊有班兄弟幫大家補救。這是令我放鬆的原因之一，而最大改變是面對負面事情，沒那麼敏感，腦筋會更清晣。」AK則視隊長Lokman為學習對象，「我知自己很似以前的他，在camp中也曾問他有甚麼事令他變成現在的模樣，他說需要時間要慢慢去經歷生活和進化。總之每日學習，慢慢進步成為一個更好的自己。」當然MIRROR兄弟的分擔也很重要，AK表示12子多了溝通，即使工作量不減或面對難以紓解的壓力，至少可彼此分享，「大家的膊頭和包袱輕了，便有時間和空間，讓新刺激進來。」

Anson Kong ╳ Lokman MIRROR正副隊長自求我道