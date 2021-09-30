Anson Lo拆解MV中不斷重複開合的手勢

「教主」盧瀚霆(Anson Lo)新歌《Megahit》MV大受歡迎，推出短短6日已逾200萬點擊率。

日前，教主於個人頻道大放彩蛋，他上載了拍MV的幕後花絮片，當中更公開了不少拍MV時的趣事。AL拆解了MV 中不斷重複開合的手勢：「因為呢個signature手勢其實係想講人與人之間溝通，溝通之間發生嘅衝突。」

AL直言：「今次嘅難度係難過跳舞啦，亦都難過拍劇、拍戲，因為要有戲，又要有跳舞，又要啱beat，又要食中晒歌詞，其實對我嚟講係好困難嘅，冇呢方面嘅天份。」

欣宜客串做「乞人憎」女人

而有份客串的鄭欣宜(Joyce)就表示自己飾演一位有點「乞人憎」的女人，一發嬲就會講英文，但AL坦言對Joyce的印象是「高貴有錢」。

MV還請來鄭中基客串，AL表示第一次見到前輩心情好忐忑。最後，他透露MV在油站中拍攝到翌日的早上7時，他表示好大壓力：「拍MV後，我陣間就要去做一個event活動，完全冇時間瞓覺，如果有時間沖到涼已經好感恩。」