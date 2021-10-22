Anson Lo搭的士遇意外扭到腰 神徒促往醫院做檢查

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)今日(25日)凌晨坐車回家遇意外！「教主」Anson Lo習慣每日開工收工都跟神徒報到，昨晚他如常在回家途中透過IG限時動態報告：「進修的一天。」不料約一小時後，他更新狀況留言：「今日的小確幸，剛剛乘搭計程車時，被後面一輛私家車撞到，整架計程車被撞上行人路的樹旁，幸好司機叔叔和後面車內的人沒有受傷，我也沒有事，大家放心！再次感受到生命的寶貴，大家記得乘車時一定要扣好安全帶。」

Anson Lo：扭到吓腰沒大礙

雖然教主報告說平安，但相信神徒仍不太放心，不久他回到家中再交代情況，他以手遮素顏臉的照片，寫著：「大家可以放心啦，我回到家了，司機叔叔不停追問我用不用去醫院……扭到一下腰而已，沒有大礙，現在先吃個晚飯。」此post一出，令一眾神徒們擔憂不已，紛紛勸他去睇醫生，為令神徒們安心，教主再出再post向神徒作保證， 「答應你們明天睡醒再視乎情況，大家不用擔心，早睡早起身體好。」作為舞蹈擔當，若扭傷腰真的可大可小，希望教主好好保重身體。

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