Anson Lo無視反對變「髮」做狂野教主 花姐：你越嚟越大膽呀

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)昨晚在社交平台上載轉換髮型的新look，教主並在IG限時動態上載短片解釋變髮因由，原來這是他新歌MV的造型，他說：「我po嘅新髮型有冇嚇親你哋？其實嗰個造型係我兩星期前拍dance version時，無視花姐(經理人黃慧君)的極力反對，都堅持set嘅髮型，希望你哋同我一樣都咁鍾意啦﹗」同時，他也hastag了花姐的IG，留言「Don’t Kill me」。

花姐亦在IG限時動態轉載Ansono Lo的po，並留言：「你越嚟越大膽呀！」雖則花姐對教主的新型造頗有意見，隊友Jeremy(李駿傑)留言，「狂野」，神徒們紛紛和應，，對他的造型非常受落，並封他為「狂野之霆」、「狂野教主」，其他圈中好友Serrini、洪嘉豪等都留言讚好。Anson Lo表示已完成新歌灌錄，即將為新歌拍攝真MV。