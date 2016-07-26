Anson Lo生日｜區議員幫「教主」抹面 唔通佢都係神徒？

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）有「教主」之稱，後日(7日)便是他的生日，他的粉絲「神徒」租下尖沙咀碼頭一個巨型廣告牌，並在多架巴士車身賣廣告，祝賀教主生日。現時該處吸引不少人前往拍照，非常熱鬧。

有網民在HK mirror fans的Facebook專頁上載一段片段，稱有一名有心人見Anson Lo的廣告牌上有雀屎，於是幫手抹去。該名網民留言說︰「熱烈表揚油尖旺區(尖沙咀西)區議員陳嘉朗為教主抹走Pat爵屎(啊... 係雀屎)，等神徒繼續開心影相！ #好有愛 #因為得佢夠高抹」其後不少粉絲到陳嘉朗的Facebook留言致謝，陳嘉朗表示是舉手之勞︰「不用客氣，歡迎大家來尖沙咀拍拍，注意安全就好。」

看看陳嘉朗的Facebook，最近不少帖文都是分享了Anson Lo的廣告牌、巴士車身廣告的照片及短片，而且他更特別去信巴士公司，表揚巴士司機留下位置讓神徒拍照，莫非陳嘉朗也是神徒？陳嘉朗回覆說︰「因為作為榮迷的我，奉行RED精神： Regain Extended Dream, 支持大家延續夢想。香港人應該要有自己的偶像！80年代的香港，大中華地區以至東南亞都是我們的偶像帶領潮流！Canton pop曾經是輝煌非常！期望呢個光輝歲月重臨！」