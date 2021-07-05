Anson Lo生日｜原來老闆都係神徒 郵輪公司為教主炮製驚喜

今日是MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)的26歲生日，他的粉絲「神徒」為賀偶像生日，不但租下天星碼頭巨型廣告位置供大家打卡，更買下巴士車身廣告，更安排了45塊分佈於銅鑼灣至中環沿線巴士站的數碼廣告燈箱，每日播放教主的型格跳唱舞姿。此外，還在教主專屬的排舞室舉行為期4日的展覽，豪花過百萬。

不過，最厲害的是郵輪公司應神徒要求，將於今晚8點至8點半在杏花邨及小西灣海旁一帶，為教主炮製驚喜，屆時大家可看到郵輪船身閃著有心形圖案的「7 JUL ANSON LO」字眼。根據官方facebook稱這是「公器私用系列」︰「#小編最近收到Mirror粉絲要求#我老闆嫁咗俾Mirror逼我」有不少粉絲留言多謝郵輪公司，並謂「教主誕真係好癲，應該全香港放一日紅日」，亦有人稱今次把偶像慶生的活動門檻大幅提高，大呼「好癲」！