Anson Lo認捱夜令皮膚差 Jer自覺魚尾紋多令唱歌更好聽

Anson Lo認捱夜令皮膚差 Jer自覺多魚尾紋令唱歌更好聽MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)與柳應廷(Jer)今日到九龍灣出席

ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影。他們表示已是第二次一齊上台唱歌，今次以「成長」為題，坦言過去3年大家都成長了不少。

Anson Lo表示這3年最大的分別是攰了很多，他說︰「容易被人話攰，唔在狀態，唔係心態上，而係個樣。媽咪話捱夜會容易殘，以前中學唔覺，呢3年皮膚差得好快！」在旁的Jer直言大家多了很多歲月痕跡，自己多了的魚尾紋，亦即多了經歷，可以令唱歌更有感情。

提到另一成員呂爵安(Edan)已連續工作40小時，Anson Lo也戥對方辛苦，自言曾試過連續69小時工作，至今未有團員打破他的紀錄。Jer稱在化妝間見到Edan非常精神相信是因為他在做喜歡的工作，而不覺疲倦。