Anson Lo首拍電影《假冒女團》煞青 將與女神蘇皓兒Heidi合唱主題曲

MIRROR成員陸續進軍影壇，繼Anson Kong拍了《忽然心動》、Edan拍賀歲片《闔家辣》，還有Anson Lo(盧瀚霆)。Anson Lo在首次主演的電影《假冒女團》中男扮女裝，與女神級的蘇皓兒、李靜儀 (Heidi@Supergirls)、《全民造星III》的李炘頤(Alina)、陳葦璇和新人陳紫萱等組成女團，經過約一個月拍攝後，日前圓滿煞青。

電影由ViuTV劇集《地產仔》的導演徐梓耀執導，除了一班青春少女外，還有新紥偶像 193@ERROR 、笑匠林敏驄及以動作見稱的羅皓銘，集合青春、動作、勵志於一身。監制Charlie Wong讚嘆片中一班年輕演員，在拍攝期間盡情發揮自己所長，彼此已建立默契和友情，煞青剎那很捨不得，由於片中不乏唱得之輩，稍後會安排他們合唱一首主題曲，電影預計將於9、10月上映。