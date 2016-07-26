Anson Lo騷肌出浴 跳貼身舞

人氣男團MIRROR成員將於今個暑假每周推出一首全新單曲，由憑著港版《大叔的愛》人氣急升的Anson Lo(盧瀚霆)打頭陣。前日(7日)26歲生日的「教主」Anson Lo推出今年第二首個人歌曲《不可愛教主》，化身劇集角色「阿牧」細訴單戀故事。新歌MV昨晚上架，Anson Lo出浴騷肌，大派福利，更獻出「第一次」與女主角陳漢娜(Hanna)頭貼頭跳舞，



Hanna貼身共舞

《不可愛教主》首次劇情形式拍攝，並找來陳漢娜(Hanna)演單戀他的女生。Anson Lo自爆獻出第一次非常緊張：「人生第一次拍MV有女主角，最難忘是同Hanna頭貼頭的場面，因為在我演藝生涯中，第一次同女主角有咁貼身的接觸，當下真係好緊張！排戲時都有點尷尬，但Hanna好專業，每一個機位佢都做到100%；佢亦為咗MV專誠學舞，真係好辛苦佢。」另外，Anson於Facebook發文表達生日感受，稱今年過了不一樣的生日，感激每位樂迷的支持及鼓勵。