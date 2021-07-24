ANSONBEAN出歌撞正張家朗奪金 「姐姐」欣宜送蕉呵番

《全民造星III》季軍ANSONBEAN加盟寰亞唱片後，昨日推出第一首主打歌《CRUSH （oh no！）》，公司為他舉行發布會，他與參加造星III的戰友Timo和NY表演勁舞，而同門「折骨Ben」趙祥誠則表演折骨舞助慶，全場氣氛高漲！師姐鄭欣宜以及家人好友們到場支持，場面熱鬧。

發布會開始前，欣宜捧住一籃香蕉突襲ANSONBEAN化妝間，一打開門她說：「恭喜你，上次你送咗一梳蕉俾我，我今次曬你冷，送你四梳蕉，『蕉』氣勃勃！」ANSONBEAN非常驚喜：「真係勁好多，成籃送嚟！」欣宜續說：「呢啲熟啲架，上次你送嗰啲綠色，依家成熟了，加油！」

ANSONBEAN表示今次新歌與MV花了兩個月時間準備，外公、外婆、父母、弟弟及一班好友前來一起玩，好似開Party咁，感激大家一齊歡呼，大家都好鍾意我嘅新歌同MV。」對於未來發展，他說：「唔會局限於做跳唱歌手，我都鍾意慢歌，亦會拍電影和電視劇。」他又稱特別希望與師兄馮允謙合作：「我覺得佢唱歌好好聽，好鍾意佢嘅新歌。嚟緊有一首歌係佢寫畀我嘅，好期待！」他又自爆發布會綵排期間，追看港隊劍擊代表張家朗東京奧運男子花劍決賽，連同自己首個發布會，雙重緊張，出場前得知對方成功奪金特別興奮，讚嘆是大好日子，說：「佢咁爭氣，我都要一齊爭氣，做好自己，為香港爭光。」