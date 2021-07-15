AnsonBean出道獲欣宜奇招蕉人氣

參加《全民造星III》冠軍AnsonBean，加盟「寰亞」成為新人王，前晚唱片公司特別為他舉行發布Party，獲師姐鄭欣宜、同門「折骨Ben」趙祥誠到場支持，欣宜更拿了一籃香蕉突襲AnsonBean，為他祝「蕉」氣勃勃及「蕉」人氣。

發布Party開始前，欣宜捧住一籃香蕉突襲AnsonBean化妝間，一打開門她說：「恭喜你，上次你送咗一梳蕉俾我，我今次晒你冷，送你四梳蕉，『蕉』氣勃勃！」AnsonBean非常驚訝：「真係勁好多，成籃送嚟！」欣宜續說：「呢啲熟啲，上次你送嗰啲綠色，依家成熟啦，加油！」



立誓為港爭光

席上出AnsonBean又唱又跳表演新歌《CRUSH (oh no！)》，之後《造星III》戰友Timo和NY表演勁舞，壓軸環節一起欣賞新歌MV首播。AnsonBean坦言心情興奮又緊張：「籌備咗兩個多月嘅新歌同MV終於面世，好開心。家人朋友都有嚟玩，感激大家，鍾意我嘅新歌同MV。」談到前晚觀看張家朗東京奧運奪金，AnsonBean稱雙重緊張，出場前得知對方成功奪金特別興奮，讚嘆是大好日子：「佢咁爭氣，我都要一齊爭氣，做好自己，為香港爭光。」