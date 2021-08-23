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ANSONBEAN吸金力驚人 拍啤酒廣告與肥仔193鬥舞
2 小時前
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ANSONBEAN吸金力驚人 拍啤酒廣告與肥仔193鬥舞
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ANSONBEAN等人寓工作於娛樂。

ANSONBEAN(陳毅燊)成為廣告新寵兒，代言工作一個接一個，最近他獲啤酒垂青，並與《造星III》的戰友趙祥誠（Ben）、陳葦璇、關嘉敏及ERROR成員肥仔及193合作，在新的廣告中分成兩隊battle，比試跳舞、唱歌兼鬥升降三度半rap歌。

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一邊拍廣告一邊飲啤酒，超開心。

廣告商更邀請他擔任啤酒代言人，並拍下一系列硬照。這是他首次擔任啤酒代言人，ANSONBEAN說：「係好開心嘅，除咗我鍾意嘅跳舞唱歌，嘗試到唔到嘅嘢，每次接觸唔同嘅工作都可以學習到好多嘢，今次好開心可以代言Fresh啤酒，其實我有時間都會同啲朋友飲吓酒，一邊飲一邊傾偈，但呢排太忙，都好耐冇約朋友，希望嚟緊可以約佢哋出嚟飲吓啤酒。」

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ANSONBEAN首次擔任啤酒代言人。

提到初次飲酒的經驗，他說︰「其實我16歲去德國旅行嘅時候第一次飲酒，當時係啤酒節，當地16歲可以飲酒，所以冇犯法，哈哈。」他又謂曾經試過醉酒至嘔吐，現在他學會了適當的場合才喝酒，還要適可而止。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/ansonbean吸金力驚人-拍啤酒廣告與肥仔193鬥舞-281740
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