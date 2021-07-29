ANSONBEAN操出好body 狂做運動戒食炸雞芝士蛋糕

寰亞新人陳毅燊ANSONBEAN首支跳舞單曲《CRUSH（oh no!）》，獲公司落重本製作，不但加入不少CG畫面，更為ANSO NBEAN舉行MV首播會，早前公司決定不惜工本拍攝《C RUSH（oh no!）》dances version特別版，ANSONBEAN更為這個版本特別加操，務求以最fit狀態示人。

ANSONBEAN表示跳足一晚並不辛苦︰「中間休息時間，我仲要攞條橡筋帶出嚟練肌肉， 無非想俾人感覺大隻啲。」一直努力操肌的ANSONBEAN，除了努力上健身房， 更加入不同類型的運動，改善身體線條。「以前我一個星期做三日gym，而家會一星期操五、六日， 另外我又會去玩攀石、游水、打網球、滑浪，純粹想做多啲運動， 好玩得嚟又大隻啲，想著背心嘅時候可以挺啲、橫啲。」

當日MV在晚間拍攝，有工作人員「萬歲」請食pizza，但AN SONBEAN卻不為所動，整晚只不停飲水。「我唔食嘢唔係怕肥，係驚生暗瘡影響皮膚， 所以要戒甜戒煎炸食物，以前我都鍾意食炸雞，可以一次過食三件， 又鍾意食芝士蛋糕，而家掂都唔敢掂。」