ANSONBEAN電力四射 「寰亞孻女」黃淑蔓高呼：我唔得喇

今年暑假正式加入樂壇的ANSONBEAN(陳毅燊)於早前舉行mini LIVE show，與特地從英國放暑假回港的師姐Feanna(黃淑蔓)合唱，兩人首次合作不時四目交投，魅力沒法擋的ANSONBEAN瞬間將師姐電暈，搞到Feanna儍儍甜笑。

同門師姐弟初見面，Feanna急急澄清其「寰亞孻女」的身份不變，依然是全公司最年輕的歌手，她又憶述遭ANSONBEAN冷待的情景，「其實之前喺一個show見過ANSONBEAN，我同佢打招呼，但佢好冷淡同我講Hello，可能以為我係fans囉。」

兩人在四人樂隊及和音伴奏下，合唱了ANSONBEAN首支派台作《CRUSH（oh no!）》和AGA的《CityPop》。原本表現從容的Feanna突然怕醜起來，她解釋：「我一直要求公司搵個靚仔同我合作，終於實現願望，我小鹿亂撞咗好耐，完全唔敢同ANSONBEAN對望，佢一望我就縮，尤其唱《CRUSH（oh no!）》啲歌詞太sweet， ANSONBEAN對住我唱啲咁sweet嘅嘢，我唔得喇！」師姐被自己電暈，ANSONBEAN一臉無辜：「我係好驚扮唔驚，第一次咁樣唱歌，Feanna又好勁，唱嘅時候好緊張，加上現場冷氣有啲凍，有啲坐立不安。」

幸好，兩人經過一輪熱身後，合唱《CityPop》時明顯有默契，Feanna被問到會否向公司提出製作一首真正的合唱歌，Feanna雀躍讚好，「她說：「好呀！好想試吓Rap，ANSONBEAN咁正，佢仲可以教我跳舞。」ANSONBEAN亦表和應道，擅長Rap的ANSONBEAN跟Feanna合唱《CityPop》時，自行加了一少段Rap歌詞，他說：「用咗一個下午時間寫，第一次寫廣東話Rap詞，一個新嘅嘗試。」