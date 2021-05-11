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Billie Eilish著矢澤愛《NANA》tee出騷
1 小時前
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Billie Eilish矢澤愛《NANA》吉卜力工作室
Billie Eilish著矢澤愛《NANA》tee出騷
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Billie Eilish髮型模仿日本漫畫的小女孩。

 

剛剛入選《TIME》100的美國女歌手Billie Eilish，昨日出席於拉斯維加斯舉行的《Life is Beautiful Festival》，同場的巨星還有樂隊Green Day、Tame Impala，以及rapper Young Thug、Megan Thee Stallion、Noah Cyrus及ASAP Rocky等。

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白tee主題來自矢澤愛筆下漫畫《NANA》。

大受Z世上歡迎

一向是年輕人偶像的Billie Eilish，當日著上一件以日本漫畫家矢澤愛筆下漫畫《NANA》為主題的白底圖案tee，演唱個人二張專輯《Happier Than Ever》中的歌曲。這次《Life is Beautiful Festival》的演出，是Billie Eilish疫情後的首場開放給公眾的演出，因此大在台上表演得特別跳跳紮，大受現場年輕歌樂歡迎。

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Billie Eilish街頭風格打扮，影響年輕一代衣著。

自稱吉卜力工作室fans

外媒都對Billie Eilish再度於公開場合，向漫畫文化致敬感好奇。其實她早已公開談過，日本二次元漫畫文化對她影響極深，又自稱是吉卜力工作室的「鐵粉」，最愛《龍貓》、《千與千尋》等動畫電影，又說自己的穿著打扮，受《美少女戰士》主角月野兔及《JoJo的奇妙冒險》影響，因此深愛闊篷大袖的街頭打扮。

 

 

 

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/billie-eilish著矢澤愛《nana》tee出騷-285849
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