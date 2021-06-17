Bipin Karma 陳健朗：唔爬，就會跌落無底深淵

香港電影，是港人重要的集體回憶，陪伴幾代人成長。在《歎息橋》演年輕版林保怡的陳健朗，自言看港產片成長，曾參演《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》、《金都》等電影，並執導過多齣獨立短片。首次執導長片《手捲煙》獲金馬獎7項提名，由零片酬接拍的影帝林家棟，夥拍新晉南亞裔演員Bipin Karma演出，一個退役華籍英兵與南亞古惑仔狹路相逢，以港式獨有的黑幫江湖片，訴說跨越兩代的義氣，也是香港人身份的故事。

文：Grace 圖：陳奕釗

服裝：BOSS(Bipin Karma)

化妝：APRIL HUANG(Bipin Karma)

造型：BHISAN(Bipin Karma)

Grooming：WiL Wu(陳健朗, Bipin Karma)

場地：ATUM RESTAURANT

裂縫裡掙扎求存

《手捲煙》講述南亞古惑仔文尼(Bipin Karma)逃命，闖進避債的退役華籍英兵關昭(林家棟飾)家裡，兩個邊緣人掙扎求存的故事，滲透著典型港產黑幫片的江湖味，卻是出自90後的陳健朗，他笑言，「我受香港電影孕育成長，特別鍾意男性角色的碰撞與關係，早已潛移默化。」創作緣起於5年前，他與編劇拍檔(凌偉駿)在片場吸著手捲煙閒聊，燃起共同寫劇本的一團火，要寫由英治到回歸後港人身份的故事，「退役華籍英兵的靈感來自父親一輩，退伍後的待遇不太好，南亞裔土生土長的第二代，有香港身份證、能講流利廣東話，卻不被視作香港人，返回原生地又不是當地文，有點似我們80、90後一代。」陳健朗形容，兩個角色都是香港的縮影，反映兩代人對自己身份、在裂縫裡生存的不同感受，「目前整體社會氣候、氣氛，令大家都壓抑得很辛苦，猶如身處裂縫裡，行走，惟有不停向上爬，見到光卻永遠未到終點，有沒有出口也不知，但一放手就掉落無底深淵，只能一齊繼續行，找尋答案。」戲名「手捲煙」象徵這過所需的耐性與連結，「抽手捲煙，先要慢慢捲煙，用口水黏好捲紙，你傳給我接，代表信任，也是感情傳遞。」



請導演食檸檬

《手捲煙》是少數由南亞裔演員佔重戲的港產片，陳健朗表示，「常說香港是中西合璧和文化交滙的大都市，點解我們的電影甚少有其他膚色的角色？」至於如何選上24歲的Bipin Karma？陳健朗偶爾從朋友傳來的短片(賴恩慈執導)發現Bipin，「最初邀請他試鏡，他竟然拒絕，我心想『咁囂張？』一定要約他見面！原來他擔心電影會消費南亞裔身份，經清晰溝通後，就肯試鏡。」在香港出生的Bipin，幼年時在尼泊爾成長，直至8歲才定居香港，由於讀國際學校，一直不諳廣東話，他表示，「其實也有興趣，但角色要講廣東話、印度話，我主要講英文，覺得試了也選唔中。」結果他一擊即中，問到可有身份的掙扎？他答道，「我不能說是香港人或尼泊爾人，找受兩地影響，我會說尼泊爾香港人，我是Human。」

飛簷走壁無難度

陳健朗與Bipin一導一演，新手上場遇上影帝林家棟，陳健朗直言，「家棟哥很有經驗，大家雖有不同意見，但他在開拍前幾個月已跟我不停開會，最重要建立互信和共識。」Bipin憶述初次見家棟已獲傳授演戲秘訣，「他對我說：『做演員，你必須相信你是文尼，不是扮文尼。』我回家寫下文尼的成長故事，不斷自我洗腦，文尼一直承擔照顧弟弟的責任，關昭就像父親讓他被照顧。」故事涉及黑幫仇殺， Bipin要穿插於橫街窄巷、飛簷走壁的橫跨舊樓天台逃命，自幼學習跆拳道又是parkour高手的他笑言，「我問導演可否做多啲！parkour是我生命一部分，很自然就能應付！」反而最難是苦練廣東話對白，初嘗拍戲滋味的Bipin表示，「我仍要兼顧讀書，感覺如burnt out，最後決定推遲一年畢業。」他正修讀數碼娛樂科技學士課程，打算幕前幕後雙線發展。



場景是時代紀錄

初執導演筒便遇上去年初的疫情，資金有限，但要在廟街、重慶大廈、葵涌瑞興皮廠、紅花嶺等地實地取景，陳健朗強調，「每個場景都是時代記錄，時代痕跡，可能幾年後已經唔再一樣，甚至唔再存在。」他直言過程艱難，「記得拍重慶大廈廣場的前一日，收到通知大廈有確診，想過取消或改期，但全劇組開會決定照拍，我們特地加設衛生場務的職位，一停機就會拿著酒精噴，白只還叫PA噴埋佢塊面，好似酒精泡泡浴。」另一無可取代的地點是紅花嶺山頭，他解釋，「因為華籍英軍曾在這裡巡邏，山頂一邊是邊境，另一邊是香港，這種意義和感覺是無可取代。」