BLACKPINK空降日本Oricon 榜首 5周年企劃電影今日上映

地球最紅女團BLACKPINK，首張專輯《THE ALBUM》的日文版，發行一天即打入日本公信榜(Oricon Chart)專輯日榜和Apple Music專輯榜的榜首位置。BLACKPINK去年10月發布的《THE ALBUM》，收錄了多首大熱歌曲，包括《How You Like That》、《Lovesick Girls》等，曾於Billboard200強專輯榜和英國官方排行榜上排名第二，創K-Pop女團專輯最高紀錄，總銷量達130萬張。

《BLACKPINK THE MOVIE》7時55分場全線爆滿

此外，BLACKPINK出道5周年慶祝企劃，特別推出的《BLACKPINK THE MOVIE》，電影輯錄4位成員從2016年8月8日出道當天，到現在的不同片段，並以The Room of Memories、Beauty等主題，以及獨家專訪，還有獨具一格的表演，如何跨越國籍及性別的界限，精彩的演出讓全世界樂迷為之著迷。

《THE MOVIE》還將2018年的《IN YOUR AREA》，及2021年的《THE SHOW》演唱會演出片段，輯錄在這部電影中，多中包含BLACKPINK十多首熱門歌曲，讓全球fans仿佛親臨粉絲見面會和現場演唱會般，一起感受動人一刻。《THE MOVIE》今日開始至8月8日，全港7間戲院首日上映，7時55分場已接近全線爆滿，fans可選下午較少人觀看的場次，見證BLACKPINK如何征服地球。