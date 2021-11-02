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BLACKPINK聯合國呼籲 各國領袖保衛地球
4 小時前
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地球最紅女團BLACKPINK，昨日於英國格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化框架公約》會上發表視頻致辭，呼籲人們攜手應對氣候變化。成員Rose說，「應對氣候變化，是當今時代最重要課題。氣候變化專門委員會報告指出，將全球變暖控制在《巴黎協定》規定的1.5攝氏度以內的機會正逐步減少。」Lisa則稱，「我們擔憂的事情已經發生，地球正在極端變化中痛苦掙扎。」

Jennie指如果不能控制全球升溫，珊瑚礁將永遠消失，「海冰加速融化必將生物圈帶來毀滅性的破壞。我們必須立刻行動起來，守護我們共同的美好明天。」Jisoo呼籲出席會議的各國領導人，做出守護地球家園所必要的決策。

而BLACKPINK的經理人公司YG娛樂亦表示，公司將積極實踐環保責任。例如在製作專輯或周邊產品時，少用塑膠製品，更多考慮選擇環保紙質作包裝，並正研究採用生物降解塑膠製成的物品。
 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/blackpink聯合國呼籲-各國領袖保衛地球-291530
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