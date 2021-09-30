Bob嫂半夜起身為囝囝戒片 林盛斌以為自己戴綠帽感內疚

林盛斌(Bob)與太太黃乙頤(Pearl)育有三女一子，Bob不時在社交平台分享一家人的生活點滴。日前阿Bob發文表示太太每晚都會較定鬧鐘起床三次，誤以為她與姦夫通電話。及後得知原因後，阿Bob大為內疚，並著大家提供呵番老婆方法。

Bob誤以太太會姦夫

阿Bob說︰「最近我發現每逢夜晚12點，凌晨3點，早上6點，佢個鬧鐘就會響，然後佢就會行出房門，幾分鐘之後先再上返床，呢個行為維持咗一段時間。我有懷疑過佢係咪約好時間，偷偷地同出面個姦夫傾電話，鬼鬼鼠鼠燴番薯嗰啲！」及後他從太太口中得知，每晚起身是為了幫細仔戒尿片︰「原來佢為咗幫個仔戒夜晚瞓覺片，專登過去隔離房抱佢起身去廁所，等佢唔好瀨尿，整濕條褲同d床被。」

Bob疚對太太

阿Bob好奇為何只得細仔需要這樣，太太回覆說︰「其實咁多年嚟個個都有咁做嘅，係你冇留意啫。」他得知怪錯太太之後，留言說︰「請問各位有冇咩辦法可以令我冇咁內疚？在線等。」有人留言說︰「以後同一時間你公主抱老婆去隔離房等佢抱個仔去廁所」、「今晚開始，到你抱你太太去廁所，記得較鬧鐘」、「由今夜開始接受亞仔戒片嘅重任啦！」