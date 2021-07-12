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Bobby減肥以陳凱琳為目標 郭思琳唔認與吳浩康拍拖
3 小時前
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歐陽震華陳凱琳郭思琳吳浩康
Bobby減肥以陳凱琳為目標 郭思琳唔認與吳浩康拍拖

歐陽震華(Bobby)、郭思琳及吳岱融等，昨日於尖沙咀出席美容院開幕禮。偕同太太出席的Bobby稱，想減肥並以陳凱琳為目標；郭思琳被問到與吳浩康關係時，她稱處於朋友狀態。
 

Bobby稱，透過郭政鴻認識美容院老闆娘，對方有意贊助他做美容及減肥療程：「老闆娘話有部機減肥機可以減到條腰幼過陳凱琳，講笑！陳凱琳咁瘦，我怕支撑唔到上身，(剪綵是否收友情價？)有啲，老闆娘要求我減到有六嚿腹肌就做代言人，不過我未開始減，依家170幾磅。」

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問Bobby其太太可擔心他減肥後太靚仔，會招惹異性埋身，他說：「佢梗驚啦。」

與前度金錢轇轕致分手
性感打扮現身的郭思琳，談到她早前向前男友追討7位數欠債，她稱分手原因有部分來自金錢轇轕，「大家一齊時好信任佢，分手後覺得啲錢係自己真金白銀賺返嚟，無理由唔追。」談到她與吳浩康的緋聞時，郭思琳說：「隨緣，想快啲搞掂啲錢先，女人冇錢冇安全感。(吳浩康可有幫手？)私事唔使人幫，(是否與吳浩康拍拖？)同佢有見面，處於朋友關係。」

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郭思琳指前男友有誠意還錢，但當中涉及虛擬貨幣，現正詢問律師意見。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/bobby減肥以陳凱琳為目標-郭思琳唔認與吳浩康拍拖-276370
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