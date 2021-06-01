Brave Girls準備襲擊全球排行榜

今年初憑一曲《Rollin》逆襲韓國樂壇多個流行榜的女團Brave Girls，今日發行第五張迷你專輯《Summer Queen》，主打歌《치맛바람(Chi Mat Ba Ram)》MV公開後一小時，在Melon、Bugs、Genie實時榜空降1位，而在Melon搜索榜亦升至1位。

團中4位成員玟瑩、侑廷、恩智及裕那等，今日在首爾江南區清潭洞一間藝術館舉行發布會，玟瑩說：「《Rollin》逆襲成功後我們為新專輯做準備，再度回月歸感受到這麼多人的支持和期待，非常高興。」《Summer Queen》包含5首歌曲，包括《Chi Mat Ba Ram》韓文及英文版、《Pool Party》、《Summer by myself》及《FEVER》等，侑廷說：「推出《Chi Mat Ba Ram)》英文版，希望可以將這股夏日涼風吹到全世界。」《Chi Mat Ba Ram》一曲充滿tropical house節奏，旋律令人琅琅上口，Brave Girls更有份參與製作。