Netflix│Britney監管紀錄片本月28日上架

Britney Spears遭父親Jamie強制監管13年的故事，成為全球熱話。Netflix日前推出《Britney vs Spears》預告片，公開她於2009年一段對律師的留言，揭開13年被監管過程之謎，這套紀錄片已定於本月28日上架。

網站Page Six報道，Britney不會在紀錄片中現身，因為該紀錄片未經她同意下製作。Britney友人向《洛杉磯時報》透露：「Britney不會收睇紀錄片，因她不想再受傷害，失去自由13年，她身心都受到無比創傷。」

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監管官司29日再審

Britney父親上月主動向法院提出辭去監管人身份，本月29日是監管官司二審的日子，網站People報道，Britney律師團隊今日已提交請願信，希望法院在29日宣判承認Jamie脫離監管人身份，讓Britney正式回復自由。同時，亦不用進行任何精神病的檢測。

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