BTS下月開線上騷

新冠肺炎疫情令全球多個演唱會取消,韓國天團BTS原定去年舉行「BTS Map of the SOUL Tour」,當時疫情未有緩和,結果BTS決定取消演出。據韓媒今日報道,BTS繼今年6月舉行出道8周年線上騷後,將於下月24日舉行「BTS Permission to Dance On Stage 」線上騷。BTS官網今日公開演唱會海報,並在官方頻道播出宣傳片,7位成員在片中都表示非常期待下月開騷。

BTS粉絲團拯救沙灘行動

BTS曾在江原道的「三陟沙灘」拍攝《Butter》專輯封面,該沙灘隨即成為大熱景點,導致人多垃圾多的情況,於是BTS粉絲團與韓國環保團體合作,發起拯救沙灘行動,除了推動清潔沙灘,並向政府請願,要求不要在沙灘附近興建發電廠。

