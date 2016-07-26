BTS擔任「總統特別大使」下周訪美

紅遍全球的韓國天團BTS，早前獲南韓總統文在寅任命為「總統特別大使」，今日(14日)一眾成員與文在寅現身青瓦台會見傳媒。BTS成員穿上黑色西裝，戴上同色口罩，跟隨總統身後進入會議廳。文在寅頒發委任狀時表示，BTS一直向世界傳遞希望，今次他們參加聯合國大會，將會喚起新世代對國際問題上的關注。BTS將與文在寅總統到訪美國，參加本月20日舉行的聯合國大會。

夥拍Coldplay作品流出

BTS昨晚宣布與樂隊Coldplay合作單曲《My Universe》，同時於社交網站公開20秒片段。片中見到BTS成員與Coldplay主音Chris Martin圍圈又唱又跳。《My Universe》曲風屬輕快類，將於本月24日推出。

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