BTS擔任「總統特別大使」下周訪美
10 小時前
BTS擔任「總統特別大使」下周訪美
紅遍全球的韓國天團BTS，早前獲南韓總統文在寅任命為「總統特別大使」，今日(14日)一眾成員與文在寅現身青瓦台會見傳媒。BTS成員穿上黑色西裝，戴上同色口罩，跟隨總統身後進入會議廳。文在寅頒發委任狀時表示，BTS一直向世界傳遞希望，今次他們參加聯合國大會，將會喚起新世代對國際問題上的關注。BTS將與文在寅總統到訪美國，參加本月20日舉行的聯合國大會。
夥拍Coldplay作品流出
BTS昨晚宣布與樂隊Coldplay合作單曲《My Universe》，同時於社交網站公開20秒片段。片中見到BTS成員與Coldplay主音Chris Martin圍圈又唱又跳。《My Universe》曲風屬輕快類，將於本月24日推出。
更多娛樂新聞：
姜濤@MIRROR｜胃痛出席活動 花姐：老姜腳軟跣低，會好好休息
姜濤@MIRROR｜前夫籲關心姜太情緒：要等敵人企返起身，光明正大決戰
尚氣｜被指辱華 劉思慕︰感謝所有中國漫威粉絲
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/bts擔任「總統特別大之使」下周訪美-284741