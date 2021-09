BTS開線上騷

韓國天團BTS原定去年舉行BTS Map of the SOUL Tour,因新冠肺炎疫情決定取消。BTS今年6月舉行出道8周年線上騷後,將於下月24日舉行「BTS Permission to Dance On Stage 」線上騷。BTS官網今日公開演唱會海報,並在官方頻道播出宣傳片,7位成員在片中表示非常期待下月的線上騷。

