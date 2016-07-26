BTS｜Jimin歌曲列入《永恆族》專輯名單

紅遍全球的韓國天團BTS，除了年尾於美國開騷之外，網站The Direct報道，BTS成員Jimin與V合唱的歌曲《Friends》，被列入Marvel下月開畫的《永恆族》(Eternals)原聲專輯內。Marvel昨日於Twitter公開《永恆族》原聲專輯歌單，當中就有BTS歌曲《Friends》，有粉絲留言：「一定要買飛睇戲。」、「為製作人Jimin感到驕傲。」

安祖蓮娜唔知《永恆族》講乜

Marvel電影保密工夫一向做到足，除了導演外，演員進入片場後才有劇本，就算寫下對白的紙張也要消毀。安祖蓮娜近日受訪時表示：「很大程度我拍完都不太明白(電影橋段)，因為他們保密工作做得好好。」在片中飾演Ajak的女星Salma Hayek則表示：「我被Marvel的保密工夫嚇壞，我們所有物件都被他們沒收。」難怪外界只知《永恆族》是講述族戰士與變異族的爭鬥，其他細節統統都不清楚。

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