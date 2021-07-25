C AllStar演唱會｜為C AllStar獻第一次 林家謙獲全場高呼「我愛你！」(有片)

一連兩場《C AllStar集合吧演唱會2021》昨晚(24日)於紅館開鑼，2017年休團的C AllStar首次挑戰四面台，開場時梁釗峰、陳健安(On 仔)、吳崇銘(King)和何建曦(Jase)穿上銀河保衛隊的裝束，由舞台中央從天而降，一連唱出《靈魂進化》、《音樂殖民地》、《馬爾代夫》、《一刻戀上》為演唱會掀序幕，全場氣氛隨即熾熱起來。

首場請林家謙擔任嘉賓，當四子唱《時光倒流一句話》期間，林家謙在台中央升起與四子合昌，隨即引起全場尖叫歡呼，四子與家謙合唱後，On仔半說笑指聽聞林家謙被人讚會露出尷尬樣，即興引領觀眾高呼「林家謙我愛你！」果然令他一臉靦腆，露出尷尬笑容。除了為C AllStar新歌《沒明日的恐懼》作曲，林家謙罕有地幽默自爆與四子「搞嘢」淵源，原來說的是在音樂上的合作，其中最早拉上關係的是釗峰，因兩人是同校師兄弟，曾On仔在網上音樂會合唱。接著，四子返入後台換衫，留下林家謙在台上繼續唱，他略顯緊張地表示，第一次獨佔整個紅館舞台，獲全場觀眾的歡呼，在掌聲鼓勵下，唱了自己的作品《神奇的糊塗魔藥》。