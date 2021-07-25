C AllStar演唱會｜釗峰On仔齊騷肌 釗峰失守與King感觸落淚

C AllStar一連2場《C AllStar集合吧演唱會2021》昨晚於紅館開鑼，自2017年休團前演唱會後重返紅館，梁釗峰、陳健安(On 仔)、吳崇銘(King)和何建曦(Jase)以從天以降的方式出場，連續演唱《靈魂進化》、《音樂殖民地》、《馬爾代夫》、《一刻戀上》等作品，全場不少觀眾都亮起手機燈隨即奏搖手，情緒高漲。其間，在翻唱別人的的歌環節，當King唱到Jer柳應廷的《迴光物語》時，全場尖叫，稍後當唱到《留下來的人》時，King忽然感觸落淚，要由On仔代為抹淚。

On仔多謝廣東歌

整晚演唱會觀眾都表現投入，當表演嘉賓林家謙演唱《神奇的糊塗魔藥》後，四子再度出場演唱《時日如飛》、《逾越生死》、《天梯》等首本名曲時，更是全場大合唱，場面溫馨，四人在演唱《再不再見》後King化身「EDM王子」，而On仔和釗峰在唱MIRROR的《IGNITED》時，更是雙雙除衫騷肌，引得全場狂呼尖叫。在首次Encore環節， On仔特別多謝陪伴成長的「廣東歌」在失落時給予他們很多安慰，四子先後演唱《薄情歌》、《我們的胡士托》、《我們在電情上》等作品時，場面感觸，當唱到最後一首歌《此刻無價》時，釗峰忍不住落淚，4子互相擁抱。