C AllStar演唱會｜ERROR首踏紅館肥仔瞓舞台 On仔硬食將「死亡行星」

一連兩場的《C AllStar集合吧演唱會2021》昨晚(25/7)在紅館圓滿落幕，梁釗峰、陳健安(On 仔)、吳崇銘(King)和何建曦(Jase)以保衛隊的銀色戰衣，唱著《靈魂進化》從天而降，繼而接連唱出《音樂殖民地》、《馬爾代夫 X 一刻戀上》等歌曲，當唱到《留下來的人》時，四子開始眼泛淚光，接著唱《重生》已忍不住淚水要低頭抺淚，而On仔更是喊住唱。在演唱會encore環節，四子唱了首晚沒有唱的《沒明日的恐懼》(短版)後，釗峰當唱到《從當天到今天》時率先爆喊，激動憶說當年C AllStar在柴灣舉行首個售票音樂會時，一度擔心沒有歌迷入場，最後幸好有60位歌迷支持，當年曾想過若能在紅館開4面台就好，如今夢想成真，特別感動。最後四子哭著唱《此刻無價》為演唱會劃上句號。完場後大批歌迷不幸離去繼續高呼encore，換上黑色T恤的四子終於返回台上，雖沒唱歌，但分別跟四面台的觀眾大合照。

昨晚請來「宇宙天團」ERROR擔任嘉賓，當C AllStar唱著《我們很帥》時，ERROR四子升到台上，繼而「8位精英」同台演唱，觀眾的尖叫聲不斷，阿Dee搞笑地將歌詞最後一句的咒語改為「Follow我哋嘅IG！」並呼與全場觀眾齊聲嗌咒語，ERROR首次踏紅館的ERROR帶備禮物而來，四子與C AllStar玩快問快答，肥仔(梁業)問King有沒有覺得減肥後的他瘦了？King答：「沒有」，被指答錯。阿Dee問Jase：「我們明年3月有甚麼節目？」Jase秒答：「開演唱會！」引來全場歡呼，Dee即卻說：「我自己都不知，不知你有無答錯！」保錡則問釗峰：「我最鍾意食咩？」全場抵死大叫「食女!」釗峰想了幾秒亦和應：「女囉！」193笑言：「他出名食素㗎！食「沙律」(保錡女友)！」最後193問On仔：「我參加全民造星時斷手之後駁回，我的韌帶有幾長？」On仔認真猜想後答10吋，193笑指自己都不知道，所以C AllStar全答錯，獲贈「死亡行星」。起初ERROR選King受罰，「肌肉擔當」On仔主動提出：「我幫兄弟頂！因為我有腹肌！」於是，阿Dee執行發炮儀式，「硬食」後的On仔神態自若，他豪言：「我練了三個月就是為了這一下。」

接著，兩組人在台上分別以「開心」、「唔開心」、「尷尬」合照後，C AllStar降落台下換衫，阿Dee提議每人提出一項自肥活動，他自言看歌神張學友的紅館騷時，設有握手環節，但疫情下改為隔空握手，4人即扮握手走勻全場；向來隨時隨地「秒瞓」的肥仔就選擇瞓在舞台中央。保錡則要求觀眾一齊大叫ERROR ，讓他拍下片段放IG，有望吸引Justin Bieber邀請ERROR Featuring 。193則呼籲：「新年開騷會收利是，但現在不是新年，歡迎大家掟銀包上來，我會跑去執！」爆笑過後，四人合唱新歌《我們不Chok》。