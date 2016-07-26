C AllStar經理人嫌姜濤廣告擾民 花姐霸氣回應 : 唔好意思打攪晒

MIRROR近年人氣急升，廣告代言無處不在，有報道指他們今年接拍了超過150個廣告，其中姜濤佔40個。

近日，姜濤為一個流動支付平台拍廣告，卻惹來部分人反感。組合C AllStar經理公司老闆阿拔在IG限時動態，貼出該流動支付程式的廣告相，然後留言表示：「而家每次開PayMe都見到姜生，實屬覺得討厭到一個點。」並hashtag「擾民級別」，更指MIRROR正職不是歌手，而是廣告從業員。言論一出，引發網民極大迴響。

事隔一日，C AllStar成員陳健安就在IG疑似為事件解畫，他稱：「別人成功，好好替別人高興。別人失意，好好鼓勵一下。互相支持，尤其是這幾年，尤其是同行人，我們才會健康成長。」

而另一成員梁釗峰則表示阿拔是的經理人公司的老闆，更指「大人」的言論自己冇資格點評，並重新自己立場:「只能夠講，出於釗峰意見，呢個絕對唔係我哋一貫組合嘅立場同方向」。

對於事件，MIRROR經理人花姐發文表示:「唔好意思，打攪晒， MIRROR ERROR會繼續努力，希望成為多元化藝人。」