C AllStar老闆鬧曝光過度 Ian與Anson Lo回應

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian）今日出席品牌活動，逾千粉絲到場支持。最近C AllStar老闆指MIRROR壟斷廣告市場，過度曝光反惹人討厭，MIRROR經理人花姐昨日現身回應，指MIRROR與ERROR希望為觀眾帶來好的音樂及劇集，他們的努力不能被忽視，只是人多才令人出現錯覺。Anson Lo及Ian也表示，大家一直用心做好每一個作品。

Anson Lo：多謝各單位邀請

Anson Lo說︰「其實我哋唔止做音樂，仲有拍劇、拍電影，我哋都有把握好多機會，亦都多謝前輩同埋各個單位邀請，其他嘢我哋都冇諗咁多。」他又透露，他們正忙於籌備新的團歌。至於Ian則表示，每一位成員都並非單一發展，希望做到平衡，讓大家感受到他們的付出是百分百用心和認真。他們又稱公司一直給予資源和時間讓他們進修，所以希望努力工作，回饋公司。