C AllStar開騷｜突襲咀On仔 Jase：對唔住On媽

C AllStar昨晚(14日)在九展Music Zone開騷，以今年合體後的首支單曲《集合吧！地球保衛隊》為演唱會掀序幕，當唱到《還有48小時》時，由於四子在MV中濕身兼且又攬又錫，全場fans呼應MV的畫面大叫，「咀佢！咀佢！」，陳健安順勢倚在何建曦(Jase)身邊，不料Jase突然「偷襲」咀On仔，引來全場尖叫。早前公開表明恨攞組合金獎的四子，搞笑地扮《叱咤》樂壇頒獎禮奪組合金獎場面，自High一番。

Jase：下次咀埋阿King

近日陪母親覆診的On仔，特別在台上感謝媽咪與二家姐親來捧場，原來每次兒子開騷，On媽都會set頭到場支持，On仔公開答謝母親，「媽咪常常話驚阻住我，連累我，只有工作阻到我同你相處，媽媽我大個仔，識安排時間。」他特地選唱《家書》送給媽媽，並公開示愛說：「l love you」完騷後，被問到突襲咀嘴可有嚇怕On媽？Jase半說笑指Auntie連眼尾也沒望他，連忙道歉說：「對唔住On媽。」On仔大派定心丸，指媽媽思想開放冇有怕，他解釋因為MV安排釗峰逐一錫大家：「頭先諗住玩吓，點知佢突襲咀埋嚟。」Jase笑言已錫過釗峰和On仔，下次咀埋阿King(吳崇銘)便集郵成功。

C AllStar開騷｜On仔遭突襲被咀 Jase：對唔住On媽