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Chill Club｜與肥仔跳唱《Lady Killa》緊張到發開口夢 欣宜呼籲集氣推合唱歌
2 小時前
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Chill Club｜與肥仔跳唱《Lady Killa》緊張到發開口夢 欣宜呼籲集氣推合唱歌
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Joyce對於能與肥仔合唱，大感興奮。(陳奕釗攝)

《Chill Club The New Vibes》昨晚(20日)在九展Star Hall圓滿結束，鄭欣宜(Joyce)和岑寧兒(Yoyo)在完show後接受本報訪問。其中打頭陣的Joyce興奮表示，「最正」是實現與肥仔勁歌熱舞的夢想，她解釋：「今年年初肥仔推出《Lady Killa》時已找我擔任MV女主角，但剛巧我自己推出《@princejoyce》，未能成事。這次演唱會本來沒有我們合唱的部分，但我覺得這是讓我們勁歌熱舞的好機會，於是才有這次合作。 」

集氣與肥仔正式出合唱歌

Joyce表示，遇上舞技出色的肥仔，壓力甚大，約花了一星期排舞，她自爆，「我晚上會錄低自己瞓覺時的鼻鼾聲，那星期晚晚都發開口夢，但感謝他在綵排時相當盡力，如果在演出時才出力的話，我擔心會被他嚇倒。」問到會否與肥仔正式合唱？ 她回應說：「在《Lady Killa》與《@princejoyce》MV的有不少人留言希望我們合作，促成我們在音樂會上的合作，我相信如果大家於我們的社交平台上再力谷，我相信是一定有機會發生，不會沒有的，要看看大家怎樣集氣。 」 不過Joyce認為昨晚有點美中不足，是未能跟Yoyo、Jace和193也沒有太多crossover，希望將來有機會合唱。很鍾意睇到不同公司的歌手合作，鍾意睇到當中的火花。」

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Joyce與肥仔大跳辣身舞。(陳奕釗攝)
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Joyce盼下次有機會更多歌手合作。(陳奕釗攝)

Yoyo讚保錡臨危不亂

唱作歌手岑寧兒(Yoyo)亦表示想與Joyce合唱，我起初以為可再與她合唱，最終只有在大合唱時合唱。」對於首度現場演唱新歌《勿念》，她雀躍表示，「綵排時已有一大個月亮佈置，舞台真的很美。這歌曲是比較慢熱、內斂，但現場觀眾的反應也不錯。」談到與ERROR成員保錡合唱，Yoyo指原來是保錡選曲：「他想自彈自唱，在歌曲初段自彈自唱，然後就讓他發揮。他在演出時結他出現問題，但他也臨危不亂。」

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Yoyo大讚保錡臨危不停。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/chill-club｜與肥仔跳唱《lady-killa》緊張到發開口夢-欣宜呼籲集氣推合唱歌-289647
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